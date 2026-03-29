Schweres Tötungsdelikt: Drei Leichen in Bayern gefunden - darunter ein Mädchen (†10)

Pommelsbrunn - Im Nürnberger Land wurden in der Gemeinde Pommelsbrunn am Sonntag drei Tote gefunden, darunter ein Kind.

Die Polizei sperrte den Einsatzort in Hohenstadt ab. © NEWS5 / Lars Haubner

Ersten Informationen der Polizei zufolge spielte sich das schwere Tötungsdelikt im Gemeindeteil Hohenstadt ab.

Bei den Toten handelt es sich um eine 51-jährige Frau, einen 51-jährigen Mann und ein zehnjähriges Mädchen, die Tochter der beiden.

Derzeit gehen die Ermittler nicht davon aus, dass weitere Personen am Geschehen beteiligt gewesen waren.

Eine Zeugin soll die Leichen gegen 11.20 Uhr in einem Einfamilienhaus gefunden und die Polizei alarmiert haben. In welcher Beziehung sie zu den Opfern stand, blieb zunächst unbekannt.

Als Beamte am Einsatzort eintrafen, habe sich der Verdacht bestätigt, so ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte sperrten den Tatort weiträumig ab.

Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll der Mann seine Frau und die gemeinsame Tochter getötet haben und dann Suizid begangen haben. Die Ermittlungen der Kripo vor Ort laufen auf Hochtouren, am Nachmittag wurden noch immer Spuren gesichert.