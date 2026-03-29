Schweres Tötungsdelikt: Drei Leichen in Bayern gefunden - darunter ein Mädchen (†10)
Pommelsbrunn - Im Nürnberger Land wurden in der Gemeinde Pommelsbrunn am Sonntag drei Tote gefunden, darunter ein Kind.
Ersten Informationen der Polizei zufolge spielte sich das schwere Tötungsdelikt im Gemeindeteil Hohenstadt ab.
Bei den Toten handelt es sich um eine 51-jährige Frau, einen 51-jährigen Mann und ein zehnjähriges Mädchen, die Tochter der beiden.
Derzeit gehen die Ermittler nicht davon aus, dass weitere Personen am Geschehen beteiligt gewesen waren.
Eine Zeugin soll die Leichen gegen 11.20 Uhr in einem Einfamilienhaus gefunden und die Polizei alarmiert haben. In welcher Beziehung sie zu den Opfern stand, blieb zunächst unbekannt.
Als Beamte am Einsatzort eintrafen, habe sich der Verdacht bestätigt, so ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte sperrten den Tatort weiträumig ab.
Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll der Mann seine Frau und die gemeinsame Tochter getötet haben und dann Suizid begangen haben. Die Ermittlungen der Kripo vor Ort laufen auf Hochtouren, am Nachmittag wurden noch immer Spuren gesichert.
Die Ortsdurchfahrt wurde am Sonntagnachmittag gesperrt. Hohenstadt liegt rund 30 Kilometer östlich von Nürnberg in der Nähe des beliebten Ausflugszieles Happurger See.
Erstmeldung 14.55 Uhr, zuletzt aktualisiert 16.29 Uhr
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Aufgrund der gegebenen Umstände hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner