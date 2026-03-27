Im Auto ermordet: Polizei nimmt nach fast 40 Jahren möglichen Täter fest

Lincoln (Nebraska/USA) - Es ist eine Nachricht, auf die zwei Familien Jahrzehnte gewartet haben und die zugleich alte Wunden wieder aufreißt: Fast 36 Jahre nach einem der rätselhaftesten Doppelmorde in Texas ( USA ) ist der Polizei nun ein Verdächtiger ins Netz gelaufen - der 64-jährige Floyd William Parrott.

Floyd William Parrott (64) aus dem US-Bundesstaat Nebraska steht unter dem Verdacht zwei Menschen ermordet zu haben. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Houston Police Department

Während einer warmen Sommernacht im August 1990 fielen Cheryl Henry (†22) und Garland Andrew Atkinson (†21) dem berühmten "Lovers Lane"-Mörder zum Opfer, dessen Identität bis heut ungeklärt blieb.

Ein Wachmann fand die jungen Erwachsenen bei einer Routinekontrolle tot in einem Auto vor. Jahrzehnte blieben die Mordfälle ungelöst. Doch mit der Festnahme eines Mannes könnte nun bald Licht ins Dunkel kommen.

Wie das Houston Police Department in einer Pressemitteilung bekannt gab, befand sich das Fahrzeug der Opfer in einer kleinen abgelegenen Sackgasse. Die damals zuständigen Polizisten näherten sich dem Auto und erblickten zunächst Cheryls leblosen Körper - wenige Augenblicke später den von Andrew.

"Beide Opfer […] hatten Verletzungen im Halsbereich und wurden noch am Tatort für tot erklärt", teilte das Polizeipräsidium mit. Nach der Gewalttat fingen die Behörden an zu ermitteln - doch jede Spur führte ins Leere. Es folgte eine jahrelange Suche nach dem "Lovers Lane"-Mörder. Sowohl die Mordkommission, das FBI als auch zahlreiche Spezialeinheiten konnten das Rätsel nicht lösen.

"Der Fall blieb trotz gemeinsamer Ermittlungen ungelöst", berichteten die Behörden. Doch nicht nur für die Polizei stellte der Mord eine große Belastung dar. Die Angehörigen der Opfer durchlebten einen Albtraum ohne wirkliches Ende - und ohne eine Antwort.

Nach über drei Jahrzehnten dann ein Hoffnungsschimmer. "Die fortgesetzten Ermittlungen führten im März 2026 zur Identifizierung von Floyd William Parrott als Tatverdächtigen", versicherte die Houston Police.