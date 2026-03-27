Marlis S. (†61) brutal ermordet: Können tausende DNA-Tests helfen?

Tangermünde - Knapp zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 61-jährigen Frau hat in Tangermünde ( Landkreis Stendal ) eine groß angelegte DNA-Reihenuntersuchung begonnen.

Die Polizei führt nach dem Mord an einer Frau aus Tangermünde tausende DNA-Tests durch. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Seit Freitag werden Männer aus der Region getestet, die Teilnahme an den Tests ist freiwillig. Die Maßnahme laufe bis Sonntag, sagte Polizeisprecherin Juliane Jokmin vor Ort.

Hintergrund ist das Tötungsdelikt an der 61-Jährigen, die im Juni 2024 tot in ihrem Wohnhaus gefunden worden war. Der Täter ist bislang unbekannt. Am Tatort konnten Ermittler eine DNA-Spur einer männlichen Person sichern, die bislang keiner Person zugeordnet werden konnte.

Die Polizeiinspektion Stendal führt die DNA-Reihenuntersuchung nach Polizeiangaben über drei Tage hinweg in Tangermünde durch.

Zu den Tests geladen sind rund 1800 Männer im Alter zwischen 17 und 75 Jahren, die sich zur Tatzeit in Tangermünde oder Umgebung aufgehalten haben. Gegen sie besteht kein konkreter Tatverdacht. Ziel der Maßnahme ist es, den Täter im Ausschlussverfahren zu ermitteln.

Die Ermittlungen gestalteten sich laut der Polizeisprecherin schwierig, da die Frau zurückgezogen lebte und nur wenige soziale Kontakte hatte.