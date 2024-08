"Sie war ein Kontrollfreak" – Absurde Ausrede für schreckliche Mordtaten!

"Ich lernte Nichol kennen", sagt er über seine Geliebte, die er schließlich kennenlernte. "Sie war einfach alles, was meine Frau für mich nicht war. Sie war einfach nett und kein Kontrollfreak. Wir konnten gemeinsam Entscheidungen treffen."

"Sie war sehr beschäftigt mit ihrer Arbeit und allem, was dazu gehörte", sagte Watts und fügte hinzu, dass er oft der Hauptbetreuer seiner Töchter war.

Watts erzählte ihm, dass er in seiner Ehe mit seiner Frau Shanann (†34) unglücklich war.

In Briefen, die der New York Post vorliegen, spricht er mit einem Mithäftling über die Morde .

Shanann Watts (†34) wurde von ihrem Ehemann brutal ermordet. © Screenshot/Facebook/Shanann Watts

Watts hat gestanden, Shanann am 13. August 2018 in seinem Haus in Colorado (USA) erwürgt zu haben.

Anschließend brachte er ihre Leiche zu einer Baustelle der Ölfirma, für die er arbeitete, und ließ sie dort liegen.

Seine beiden Töchter - Bella (†4) und Celeste (†3) - befanden sich in seinem Lastwagen. Er erstickte sie und versteckte ihre Leichen in Ölfässern.

Sein angebliches Motiv: Er wollte mit seiner Geliebten Nichol Kessinger zusammen sein.

Watts bekannte sich schuldig und wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt.