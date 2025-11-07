Sie war mit seinem Sohn verheiratet: Frau gesteht Enthauptung ihres Partners! Dann ändert sich alles
Henderson (USA) - Ein grausamer Fall beschäftigt derzeit ein Gericht im US-Bundesstaat Nevada: Devyn Michaels gestand bereits 2023 ihren damaligen Partner, Johnathan Willette, umgebracht und enthauptet zu haben - während sie mit seinem Sohn verheiratet war. Doch heute behauptet die mutmaßliche Mörderin: Ich bin unschuldig!
Ein neuer Prozess soll nun Lichts ins Dunkel bringen.
Am 15. August 2023 wurde Michaels wegen der vermeintlichen Tat verhaftet. Acht Tage zuvor war der leblose Körper ihres Freundes gefunden worden, wie die Polizei der Stadt Henderson damals mitteilte.
Wie mehrere US-Medien berichteten, war es ausgerechnet die Mutter des Verstorbenen, die den abgetrennten Kopf ihres Sohnes neben Flaschen mit Bleichmittel und Ammoniak vorgefunden hatte.
Damals zeigte Michaels sich geständig: Als ihr Partner sie gezwungen haben soll, gewisse sexuelle Handlungen zu vollziehen, habe sie dem 47-Jährigen mit einem Holzstock einen übergezogen.
Sie habe ihn nicht töten, sondern lediglich verletzen wollen, "um herauszufinden, was sie mit ihren Kindern anfangen soll" während er im Krankenhaus ist, wie es in einem Bericht von FOX 5 Las Vegas heißt. Zu allem Überfluss war die US-Amerikanerin zu diesem Zeitpunkt auch noch mit dem Sohn des Toten verheiratet, wie 8 News Now berichtete.
Devyn Michaels beteuert plötzlich Unschuld: Tötete Johnathan Willettes Sohn seinen Vater?
Bei der Hochzeit soll es sich allerdings nur um eine Art Vereinbarung gehandelt haben, damit ihr 'Mann' ihr bei medizinischen Problemen helfen könne, wie der Sohn des Toten aussagte. Doch in dem neuen Prozess tauchten nun Fotos auf, die zeigen, wie Michales und der Sohn von Willette intim miteinander waren, während letzterer noch im Teenager-Alter war!
Nachdem sie sich 2024 noch wegen "Mordes zweiten Grades" geständig gezeigt hatte, brach sie bei der Urteilsverkündung im Juli dieses Jahres in Tränen aus und beteuerte, unschuldig zu sein - weswegen seit Mittwoch ein neuer Prozess abgehalten wird.
Michaels Verteidigung versucht dabei Willettes Sohn ein Motiv für den Mord zuzuschreiben, weil sein ungeliebter Vater mit seiner Frau zusammenziehen wollte: "Er würde diese Beziehung nicht länger führen, denn sein Vater, der Vater, den er hasste, würde kommen und ihm nicht nur sein Zuhause, sondern auch seine Frau wegnehmen", soll Verteidiger Robert Draskovich laut 8 News Now vor Gericht gesagt haben.
Titelfoto: Montage: Henderson Police, Facebook