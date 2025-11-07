Sie war mit seinem Sohn verheiratet: Frau gesteht Enthauptung ihres Partners! Dann ändert sich alles

Henderson (USA) - Ein grausamer Fall beschäftigt derzeit ein Gericht im US -Bundesstaat Nevada: Devyn Michaels gestand bereits 2023 ihren damaligen Partner, Johnathan Willette, umgebracht und enthauptet zu haben - während sie mit seinem Sohn verheiratet war. Doch heute behauptet die mutmaßliche Mörderin : Ich bin unschuldig!

Hat Devyn Michaels (l.) Johnathan Willette umgebracht? © Montage: Henderson Police, Facebook

Ein neuer Prozess soll nun Lichts ins Dunkel bringen.

Am 15. August 2023 wurde Michaels wegen der vermeintlichen Tat verhaftet. Acht Tage zuvor war der leblose Körper ihres Freundes gefunden worden, wie die Polizei der Stadt Henderson damals mitteilte.

Wie mehrere US-Medien berichteten, war es ausgerechnet die Mutter des Verstorbenen, die den abgetrennten Kopf ihres Sohnes neben Flaschen mit Bleichmittel und Ammoniak vorgefunden hatte.

Damals zeigte Michaels sich geständig: Als ihr Partner sie gezwungen haben soll, gewisse sexuelle Handlungen zu vollziehen, habe sie dem 47-Jährigen mit einem Holzstock einen übergezogen.

Sie habe ihn nicht töten, sondern lediglich verletzen wollen, "um herauszufinden, was sie mit ihren Kindern anfangen soll" während er im Krankenhaus ist, wie es in einem Bericht von FOX 5 Las Vegas heißt. Zu allem Überfluss war die US-Amerikanerin zu diesem Zeitpunkt auch noch mit dem Sohn des Toten verheiratet, wie 8 News Now berichtete.