Leichenfund von Fabian (†8): Polizei beschlagnahmt Geländewagen

Güstrow - Großeinsatz im Fall des getöteten Fabian (†8)! Die Polizei durchsucht seit dem frühen Morgen mehrere Gebäude in der Nähe von Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern).

Die Polizei durchsucht nach dem Tod von Fabian (†8) erneut mehrere Objekte in der Nähe von Güstrow. © Nonstopnews

Laut übereinstimmenden Medienberichten sind die Einsatzkräfte in Reimershagen und Rum Kogel aktiv. Dort werden laut Polizei mehrere Objekte von mehreren Personen durchsucht. Der Ort ist abgeriegelt.

Wie die Bild berichtet, soll es sich dabei unter anderem auch um das Haus der Ex-Freundin des Vaters handeln. Sie hatte auch die verbrannte Leiche des vermissten Achtjährigen gefunden.

Bei den Durchsuchungen wurde von den Ermittlern ein Geländewagen beschlagnahmt und auf einen Abschleppwagen geladen. Laut Polizei werde es zu einer zur kriminaltechnischen Untersuchung gebracht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass Fabian zunächst getötet wurde und anschließend mit einem Auto zu dem Ort gebracht wurde, wo schließlich seine verbrannte Leiche gefunden worden war.

Zudem sollen Ermittler Sportschuhe in Plastiktüten aus einem Wohnhaus getragen haben. Um wessen Haus es sich dabei handelt, ist unklar.