Sieben Tote nach verlorenem Billard-Spiel: Todesschützen fühlten sich "verspottet"

Sinop - Verletzter Stolz und gekränkte Ehre: Weil sie beim Billard verloren, schossen zwei Männer (30, 27) in einer Bar in Brasilien um sich. Sieben Menschen starben, darunter ein 12-jähriges Mädchen. Ein Täter wurde von der Militär-Polizei erschossen, der andere Schütze ist noch auf der Flucht.

Die völlig sinnlose Tat wuurde von einer Überwachungskamera gefilmt © Twitter/gadonocurral

Blutbad beim Billard. Wie das Nachrichtenportal G1.Globo berichtet, fielen die tödlichen Schüsse am Dienstagnachmittag in einer Sportsbar in der Stadt Sinop im Zentrum des Landes.

Nach Polizeiangaben wurden die Schützen (30, 27) von ihren Freunden nach einer verlorenen Billard-Runde "verspottet" - Es ging wohl um einen nicht unbeträchtlichen Wetteinsatz.

Daraufhin gingen die beiden Männer zum Auto, holten Waffen, stürmten in die Bar und eröffneten das Feuer. Innerhalb von Sekunden starben sieben Menschen. Auch ein 12-jähriges Mädchen ist unter den Toten, ihr schossen die Täter vor dem Lokal in den Rücken.

Unmittelbar nach den Schüssen rannte einer der Täter noch zum Billard-Tisch und sammelte das verlorene Geld ein. Dann flüchtete das Mörder-Duo mit einem weißen Pick-Up.

Die völlig sinnlose Bluttat wurde von einer Überwachungskamera dokumentiert.