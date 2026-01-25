Streit um Computerspiel: 19-Jähriger sticht auf Bruder ein und bringt ihn um

Oklahoma City (USA) - Ein junger Mann sitzt aktuell in Untersuchungshaft, wartet auf seine Strafe. Der Grund: Er soll seinen eigenen Bruder erstochen haben.

William Spencer (19) sitzt aktuell im Oklahoma County Detention Center. © Oklahoma County Detention Center

Wie Fox 9 berichtet, wurden die Beamten vergangenen Samstag zu einem Haus in Oklahoma City gerufen. Zuvor hatte William Spencer (19) selbst den Notruf gewählt und berichtet, dass er seinen älteren Bruder umgebracht habe.

Die Beamten machten sich sofort auf den Weg.

Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Nicholas Spencer (25) vor. Er hatte mehrere schwerwiegende Stichverletzungen, sodass er schnellstmöglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Dort konnten ihm die Mediziner jedoch nicht mehr helfen. Kurz darauf erlag er seinen Verletzungen.

Sein kleiner Bruder wurde derweil festgenommen und auf die Wache gebracht.

Gegenüber den Einsatzkräften erklärte William, dass die beiden ein Videospiel gespielt und sich dabei in die Haare gekriegt hatten. Der Streit eskalierte demnach, woraufhin er auf den Älteren einzustechen begann.