Streit um Computerspiel: 19-Jähriger sticht auf Bruder ein und bringt ihn um
Oklahoma City (USA) - Ein junger Mann sitzt aktuell in Untersuchungshaft, wartet auf seine Strafe. Der Grund: Er soll seinen eigenen Bruder erstochen haben.
Wie Fox 9 berichtet, wurden die Beamten vergangenen Samstag zu einem Haus in Oklahoma City gerufen. Zuvor hatte William Spencer (19) selbst den Notruf gewählt und berichtet, dass er seinen älteren Bruder umgebracht habe.
Die Beamten machten sich sofort auf den Weg.
Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Nicholas Spencer (25) vor. Er hatte mehrere schwerwiegende Stichverletzungen, sodass er schnellstmöglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.
Dort konnten ihm die Mediziner jedoch nicht mehr helfen. Kurz darauf erlag er seinen Verletzungen.
Sein kleiner Bruder wurde derweil festgenommen und auf die Wache gebracht.
Gegenüber den Einsatzkräften erklärte William, dass die beiden ein Videospiel gespielt und sich dabei in die Haare gekriegt hatten. Der Streit eskalierte demnach, woraufhin er auf den Älteren einzustechen begann.
Könnte dem 19-Jährigen eine Todesstrafe drohen?
Was der 19-Jährige als Tatwaffe nutzte, ist nicht öffentlich.
Der leitende Ermittler im Fall, Gary Knight, sprach gegenüber Fox 9 von einem tragischen Vorfall. "Zwei Brüder, die einfach nur Videospiele spielten. Einer wurde aufgrund des Games wütend, verlagerte seine Wut auf sein Gegenüber und erstach ihn einfach."
Gegenüber der Beamten gab William Spencer alles zu. Er wurde ins Oklahoma County Jail gebracht, wo er nun auf seine erste Anhörung wartet. Seine Kaution wurde derweil auf zehn Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 8,5 Millionen Euro) festgesetzt.
Welche Konsequenzen ihm jetzt drohen, ist aktuell unklar. Mord wird im US-Staat Oklahoma teilweise noch mit der Todesstrafe bestraft. Bei einer Verurteilung wegen Totschlags sind es mindestens zehn Jahre hinter Gittern.
Titelfoto: Oklahoma County Detention Center