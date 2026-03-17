Frau (†73) bei Attacke tödlich verletzt: Polizei fahndet nach dunklem Opel Astra

Wiesbaden - Eine Seniorin lag schwer verletzt in einem Hauseingang, wenig später war sie tot! Die Polizei geht von einer Gewalttat aus, die Beamten fahnden nach einem Mann und einem dunklen Opel Astra.

Tödlich verletzte Frau (†73) in Wiesbaden aufgefunden: Spezialisten der Polizei sicherten am Montag Spuren vor Ort. (Symbolfoto) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Die tödlich verletzte 73-Jährige wurde am Montag gegen 14 Uhr im Eingangsbereich eines Hauses in der Alwinenstraße aufgefunden, wie das Polizeipräsidium Westhessen und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Demnach ergaben erste Ermittlungen, dass die Frau "bereits im Laufe des Vormittags Opfer einer Gewalttat" wurde, erklärte ein Sprecher. "Die Hintergründe und Tatumstände sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen", hieß es weiter.

Spezialisten der Kriminalpolizei suchten im Bereich des Hauseingangs am Montag nach Spuren.

"In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem dunklen Opel Astra sowie einem möglichen Tatverdächtigen", ergänzte der Sprecher.