30-Jähriger liegt tot in seinem Auto: Verdächtige in Spanien festgenommen

Odenwald - Ein 30-jähriger Mann lag tot in seinem Auto: Nach dem Leichenfund im südhessischen Odenwald ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts . Fünf Männer wurden als Tatverdächtige festgenommen, vier davon in Spanien.

Bei Höchst im Odenwald wurde Anfang Dezember 2025 ein 30-jähriger Mann tot in seinem Auto aufgefunden - die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. (Symbolbild) © Montage: 123RF/lifeandtravel, Jonas Walzberg/dpa

Ein 24-jähriger Verdächtiger wurden bereits einen Tag nach dem Fund des Toten am 9. Dezember am Rand der Odenwald-Gemeinde Höchst in benachbarten Breuberg festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Vier weitere Verdächtige im Alter von 29 bis 35 Jahren gerieten in der Folge durch die Auswertung von Spuren in den Fokus der Fahnder.

Zugleich stieß die Polizei auf Hinweise, dass "sich die vier mutmaßlichen Mittäter nach Spanien abgesetzt haben könnten", wie ein Sprecher erklärte.

"Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte daraufhin europaweite Haftbefehle, die nun vollstreckt wurden", hieß es weiter.