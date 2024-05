Streit ums Smartphone: 16-Jähriger erschießt Vater, Mutter, Schwester

In der Nacht zum Montag machte die Polizei von São Paulo eine schreckliche Entdeckung. In einem gutbürgerlichen Stadtteil im Westen der Metropole fanden sie die Leichen von Isac T. (†57), seiner Frau Solange G. (†50) und der gemeinsamen Tochter Leticia (†16) - sie alle wurden aus nächster Nähe erschossen. Der dringend tatverdächtige Sohn Igor (16) wurde umgehend festgenommen.

Isac T. (†57) und Solange G. (†50) galten als liebevolle Eltern. Warum mussten sie sterben? © Facebook/Solange G.

Am Freitag setzte Igor seinen mörderischen Plan in die Tat um: Gegen 13 Uhr holte Isac seine Tochter Leticia von der Schule ab. Eine halbe Stunde später, als der Vater in der Küche stand, schoss Igor ihm in den Hinterkopf. Der 57-Jährige war sofort tot.

Dann ging der Schütze in den ersten Stock, schoss seiner Schwester ins Gesicht.

Gegen 19 Uhr kam seine Mutter, Solange, nach Hause. Als sie die Leiche ihres Mannes in der Küche sah, erschoss Igor auch sie.

Am nächsten Tag (Samstag) stach Igor mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine tote Mutter ein. Er sei noch immer wütend auf sie gewesen, sagte er aus.

Im Verlauf des Tages ging der 16-Jährige zum Fitnessstudio und im Anschluss zum Bäcker.

Am Sonntagabend verständigte Igor S. die Polizei. Er sagte am Telefon, dass ihn die Leichen "stören" würden.