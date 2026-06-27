Täter nach Doppelmord weiter flüchtig: Polizei bittet um Hinweise und warnt eindringlich vor Gefahr

1.046 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach dem Doppelmord in Bremen läuft die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter weiter. Staatsanwaltschaft und Polizei haben eine öffentliche Suche eingeleitet.

Von Jana Steger

Bremen - Nach dem Doppelmord in Bremen-Vegesack läuft die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter auf Hochtouren. Staatsanwaltschaft und Polizei haben nun eine öffentliche Suche eingeleitet, um den dringend tatverdächtigen 22-jährigen Brandon S.C. zu finden.

Mit Fotos suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun nach dem mitmaßlichen Täter.
Mit Fotos suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun nach dem mitmaßlichen Täter.  © Fotomontage: Polizei Bremen

Der junge Mann soll nach bisherigen Ermittlungen eine 35-jährige Frau und ihren 40 Jahre alten Ehemann getötet haben. Seit der Tat ist der Bremer untergetaucht und bislang nicht gefasst worden.

Beschrieben wird er als etwa 1,80 Meter groß, mit kurzen braunen Haaren. Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er nach Polizeiangaben eine Camouflagejacke. Von ihm veröffentlichte Fotos sollen bei der Identifizierung helfen.

Die Ermittler wenden sich jetzt mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit: Wer hat den Gesuchten seit der Tat gesehen oder kann Hinweise zu seinem möglichen Aufenthaltsort geben? Auch scheinbar unbedeutende Beobachtungen könnten für die Ermittlungen entscheidend sein.

Mordfall Fabian (†8): Beste Freundin der Angeklagten hat schlimmen Verdacht
Mord Mordfall Fabian (†8): Beste Freundin der Angeklagten hat schlimmen Verdacht

Gleichzeitig warnt die Polizei eindringlich davor, den Mann selbst anzusprechen. Der Tatverdächtige gilt als potenziell gewalttätig und gefährlich. Ein eigenständiger Kontaktversuch könne nach Angaben der Beamten riskant sein. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen rund um die Uhr unter (0421) 362-3888 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

In Bremen wurden am Freitag zwei Menschen getötet. Es handelte sich bei den Opfern um ein Ehepaar.
In Bremen wurden am Freitag zwei Menschen getötet. Es handelte sich bei den Opfern um ein Ehepaar.  © Hüneke

In akuten Situationen soll sofort der Notruf 110 gewählt werden. Währenddessen arbeitet die Mordkommission weiter mit Hochdruck an dem Fall. Die Ermittler hoffen nun auf entscheidende Hinweise.

Titelfoto: Fotomontage: Polizei Bremen

Mehr zum Thema Mord: