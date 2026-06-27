Mann stirbt auf Straße, Frau tot im Keller entdeckt: Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bremen - Schockierende Bluttat am Freitagnachmittag: In Bremen -Vegesack sind zwei Menschen getötet worden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen während die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter fahndet.

In Bremen wurden am Freitag zwei Menschen getötet. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. © Hüneke

Gegen 14 Uhr alarmierten Anwohner die Einsatzkräfte, nachdem sie einen laut schreienden und schwer verletzten Mann auf der Straße entdeckt hatten.

Polizei und Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Kräften aus. Vor Ort fanden sie den Mann mit schweren Stich- und Schnittverletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Im Zuge der weiteren Einsatzmaßnahmen machten die Beamten in einem nahegelegenen Mehrparteienhaus eine weitere schreckliche Entdeckung: Im Keller fanden sie eine tote Frau.

Warum es zu den tödlichen Angriffen kam, ist derzeit noch völlig unklar. Auch, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nicht bekannt. Die Hintergründe sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Mordkommission.