Teenager sollen Obdachlosen getötet und Tat gefilmt haben: Auch 14-Jähriger gesteht

Bielefeld/Horn-Bad Meinberg - Nach dem Tod eines Obdachlosen in Horn-Bad Meinberg hat auch der dritte Jugendliche (14) Gewalt gegen den 47-Jährigen eingestanden.

Ihre Tat hatten die Jugendlichen gefilmt und die Aufnahmen weitergegeben. Dadurch war die Polizei ihnen auf die Spur gekommen. Sie sitzen seit Freitag in Untersuchungshaft.

"Er hat gegenüber dem Untersuchungsrichter seine Beteiligung eingeräumt", berichtete Staatsanwalt Alexander Görlitz am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Passant hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg am Rande des Teutoburger Waldes bei Detmold entdeckt.