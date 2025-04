Nach Mord an Eltern: Teenager schmiedet Plan, um Präsident Trump zu töten

Nikita Casap (17) ermordete seine Eltern, um danach Donald Trump zu töten. © WAUKESHA COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT

Der 17-jährige Nikita Casap wurde bereits Ende Februar verhaftet, nachdem seine Mutter und sein Stiefvater in ihrem Haus in Wisconsin (USA) tot aufgefunden worden waren.

Wie People berichtete, bekannte sich der Jugendliche nun in neun Anklagepunkten, darunter zweifacher vorsätzlicher Tötung, schuldig.

Zuvor hatten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für sein Handy angefordert. Dabei stießen sie auf Material, das Casap mit dem "Order of Nine Angles" - einem Netzwerk, das mit neonazistischer, rassistisch motivierter und extremistischer Ideologie in Verbindung gebracht wird - verknüpft.

Zudem fanden Agenten des FBI auch ein Manifest, das zur Tötung von Trump aufruft, um eine "politische Revolution zu entfachen" und "die weiße Rasse zu retten".

In dem Dokument heißt es, dass das Ausschalten des Präsidenten und des Vizepräsidenten Chaos garantiere. Es wurde auch ein Bild einer Drohne gefunden, das Informationen zeigt, wie man diese als Angriffswaffe einsetzen kann.