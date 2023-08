Tinder-Date erschossen und mit Säure übergossen: Lebenslange Haft für Mörder-Paar

Was war passiert? Fulstow lernte über die Dating-App Tinder einen Mann kennen. 2019 verabredete sie sich mit dem damals 38-jährigen zweifachen Familienvater Liam Smith in einem Hotel. Es kam zum Sex, der laut Fulstow nicht einvernehmlich aber auch keine Vergewaltigung gewesen sein soll. Am nächsten Tag ging das Tinder-Pärchen gemeinsam Mittag essen, dann trennten sich ihre Wege.

Ein Gericht in Manchester verurteilte das Mörder-Paar an diesem Donnerstag zu lebenslangen Haftstrafen.

Liam Smith ist nur 38 Jahre alt geworden. Der zweifache Familienvater wurde grausam ermordet. © Screenshot/Facebook/Greater Manchester Police

Fulstow behauptete, erst nach der Tat vom Tod ihres Tinder-Dates erfahren zu haben. Hillier gab vor Gericht eine andere Version über die Ereignisse zu Protokoll.

Er sagte aus, dass beide gemeinsam beschlossen hätten, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen, den Weg der Selbstjustiz einzuschlagen und damit Gerechtigkeit für angebliche Vergewaltigung zu üben.

Das Gericht glaubte den Ausführungen des 39-Jährigen und verhängte somit für beide hohe Haftstrafen.

"Auch wenn wir wahrscheinlich nie erfahren werden was in dem Hotelzimmer vorgefallen ist, kann das niemals rechtfertigen, was danach geschah. Sie beide haben beschlossen, als Richter, Geschworene und Henker zu agieren", so Richter Maurice Greene bei der Urteilsverkündung.