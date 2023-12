Todes-Drama kurz vor Weihnachten: Influencerin (†33) von Ehemann erschossen

Wie Newsweek berichtete, starb Cachuela an einer Schusswunde und vor den Augen ihrer elfjährigen Tochter in einem Parkhaus. Die 33-Jährige war gerade auf dem Weg, um mit ihrer Mutter zu frühstücken und Weihnachtsgeschenke für die Kinder abzuholen.

"Meine Tochter hat das nicht verdient. Sie hat sich so sehr bemüht, Hilfe zu bekommen, aber das Justizsystem hat sie im Stich gelassen", schrieb Lucita Ani-Nihoa, die Mutter der Getöteten.

Cachuela postete Bilder wie dieses auf ihrem Instagram-Profil. © Screenshot/Instagram/_bontiti_

Aus Gerichtsunterlagen gehe hervor, dass die Influencerin wenige Tage vor ihrem Tod eine einstweilige Verfügung gegen ihren Mann Jason erwirkt hatte. Der 44-Jährige soll seine Frau misshandelt und ihr gedroht haben, sich vor ihren Augen umzubringen.

Letzteres setzte er in die Tat um, allerdings still und heimlich. Nach dem Mord an seiner Frau richtete sich Jason Cachuela hinter seinem Haus mit einer Waffe selbst.

Nicht nur die Mutter der Toten zeigte sich schockiert. Auch ihr Vater meldete sich zu Wort und machte der Polizei Vorwürfe: "Sie hat sie im Stich gelassen, das Gesetz hat sie kläglich im Stich gelassen", sagte Stephen Johnston.

Die Tante der 33-Jährigen forderte zudem, dass die Gesetze geändert werden müssten, um Taten wie diese zu verhindern. Auf der Plattform GoFundMe richtete sie eine Spendenseite ein. Mit dem Geld sollen die Kosten für die Beerdigung der jungen Frau bezahlt werden.