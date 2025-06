Todesrätsel in der Wildnis: Teenager-Paar erschossen aufgefunden

Phoenix (Arizona/USA) - Todesrätsel am Mount Ord. Nachdem in der Wildnis von Arizona zwei tote Teenager gefunden wurden, geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Was ist nur mit Pandora (†18) und Evan (†17) geschehen?

Die Leichen wurden Tonto National Forest, am Mount Ord gefunden. © Janet Ward, NOAA., Public domain, via Wikimedia Commons

Das Paar wollte zum Campen in die Berge fahren, doch die beiden kehrten nicht mehr zurück. Am Dienstag fanden Wanderer ihre Leichen am Berg Mount Ord in Arizona, berichtet der Sender Fox10. Pandora und Evan wurden kaltblütig erschossen.

Nach allem, was bekannt ist, brachen die beiden am Montag, wo in den USA der Feiertag Memorial Day gefeiert wird, zu einem Ausflug in das abgelegene Gebiet auf, knapp 100 Kilometer nordöstlich von Phoenix. Was dann geschah, ist noch völlig unklar. Fest steht, dass ihre Leichen in der Nähe ihres Campingplatzes gefunden wurden.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. "Ihre Hilfe könnte entscheidend sein, um den Opfern und ihren Familien Antworten und Gerechtigkeit zu verschaffen", sagte Polizeisprecher William Jinks zur Zeitung "The Arizona Republic".

Derweil nehmen Freunde und Verwandte Abschied vom jungen Paar, das viel zu früh sterben musste. Sie haben ein provisorisches Denkmal unweit des Fundortes errichtet, gedenken im Internet den Getöteten.