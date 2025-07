Nach Mordanschlag im Norden: Polizei nimmt Verdächtige fest

Stuhr/Bremen - Anfang April wurde in der niedersächsischen Gemeinde Stuhr ein Mordanschlag auf zwei Männer verübt. Nun hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Vor diesem Haus in Stuhr fielen am 5. April Schüsse, zwei Männer wurden verletzt. Nun hat die Polizei die mutmaßlichen Täter festgenommen. © Nonstopnews

Wie die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizeiinspektion Diepholz am Mittwoch mitteilten, konnten im Rahmen der Ermittlungen ein 27-Jähriger sowie ein 33-Jähriger identifiziert werden. Ein Richter erließ Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse.

Bei einem gezielten Zugriff in Bremen und Stuhr konnten die beiden am Dienstagnachmittag vorläufig festgenommen werden. An dem Einsatz waren Polizeikräfte aus Bremen, Hamburg und Diepholz beteiligt.

Die beiden Verdächtigen wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und sitzen nach Verkündung der Haftbefehle nun in Untersuchungshaft. Weitere Details gaben die Behörden zunächst nicht bekannt.