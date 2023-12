Tödliche Liebesfalle: Comedian von Tinder-Date entführt und grausam ermordet

Medellin (Kolumbien) - Tödliches Date. Der Comedian und Aktivist Tou Ger Xiong ( † 50) wurde in Kolumbien tot aufgefunden. Er traf sich zuvor mit einer jungen Frau, die er im Internet kennenlernte.

Tou Ger Xiong (†50) setzte sich für sexuelle Minderheiten ein und verarbeitete seine Erfahrungen als Comedian. Nun wurde er grausam umgebracht. © Montage: Facebook/Tou Ger Xiong

Tou Ger Xiong träumte davon, die Welt zu bereisen und spannenden Menschen zu begegnen.

Am Montag machten Spaziergänger in einem Wald bei Medellin (Kolumbien) eine schreckliche Entdeckung: die von Stichwunden übersäte Leiche des 50-jährigen US-Amerikaners.

Wie die "New York Post" berichtet, reiste Xiong am 29. November nach Kolumbien. Er wollte Land und Leute kennenlernen, hoffte auf ein paar schöne Tage. Doch seine offene Art wurde dem professionellen Unterhalter zum Verhängnis: Als Xuong eine junge Frau auf der Dating-Plattform Tinder traf, vereinbarte er zum 10. Dezember ein Rendezvous. Nicht ahnend, dass er in eine tödliche Falle tappte.

Nach Informationen der Zeitung "El Colombiano" kam die Dame nicht alleine. Mehrere Männer gesellten sich dazu und verschleppten Xiong an einen unbekannten Ort. Dann zwangen sie den Comedian bei einem Freund anzurufen. Umgerechnet 1833 Euro würden sie für seine Freilassung verlangen, andernfalls müsse er sterben, gab das Entführungsopfer noch an. Der besorgte Freund wandte sich an die Polizei.

Es sollte das letzte Lebenszeichen von Tou Ger Xiong sein.