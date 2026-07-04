Schüsse in Jugendeinrichtung: Getötete Mutter hinterlässt kleine Kinder, kurz zuvor starb deren Vater

Stade/Hannover - Nach den tödlichen Schüssen in Stade nehmen viele Menschen Anteil am Schicksal der Opfer - und dem zweier kleiner Kinder.

Spezialisten waren am Tatort, einem Gebäude einer Jugendeinrichtung, mit der Spurensicherung beschäftigt. © Jörn Hüneke/dpa

Für die Drei- und Vierjährigen, deren Mutter getötet wurde, kamen über die Spendenplattform GoFundMe binnen kurzer Zeit mehr als 620.000 Euro zusammen.

Nach Angaben der Spendenseite beteiligten sich bis Freitagmittag über 24.000 Menschen an der Aktion. Dem Aufruf zufolge hatten die beiden Drei- und Vierjährigen wenige Wochen zuvor schon ihren Vater verloren.

"Am 9. Juni nahm die Familie Abschied vom Vater der Kinder. Nur 20 Tage später wurde auch ihre Mama viel zu früh aus dem Leben gerissen", steht in dem Aufruf.

Auf der Spendenseite heißt es über die 32-Jährige: "Sie war eine außergewöhnliche Frau. Eine liebevolle Mutter, eine starke Persönlichkeit und ein Mensch mit einem unglaublich großen Herzen."

Weiter heißt es dort: "Ihre eigenen Kinder waren ihr größter Schatz. Sie waren ihr Stolz, ihre Freude und ihr Ein und Alles. Sie hat ihnen Liebe, Geborgenheit und Sicherheit geschenkt und alles dafür getan, dass es ihnen gut geht. Auch nach dem Verlust ihres Mannes blieb sie stark und kämpfte jeden Tag für ihre beiden Kinder."