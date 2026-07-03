Mann bei blutigem Streit in Nordhessen getötet: Polizei nimmt dringend Tatverdächtigen fest

Calden - Nachdem in der Nacht auf Donnerstag im nordhessischen Calden (Landkreis Kassel) ein 27-Jähriger Opfer eines Tötungsdelikts wurde, hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen ermittelt.

Polizisten am Tatort in Calden: Hier hatte die tödliche Auseinandersetzung stattgefunden. © HessennewsTV

Bei diesem handele es sich laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Nordhessens und der Staatsanwaltschaft Kassel um den 21 Jahre Mann, der zusammen mit dem Toten schwer verletzt am Tatort aufgefunden worden war. Er stehe im dringenden Verdacht, dem 27-Jährigen die tödlichen Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Zudem berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft von den weiteren Ermittlungen zu den Umständen der Tat. Demnach kannten sich die beiden Männer. Sie trafen sich in der Nacht zum Donnerstag mit weiteren Personen in der Straße "Am Kaiserplatz", um einen bestehenden Streit zu klären.

Doch daraus entwickelte sich laut Zeugenaussagen eine körperliche Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer und eine Schreckschusspistole eingesetzt wurden.

Zu den genaueren Hintergründen und dem Hergang der Tat werde weiter ermittelt und die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0561/9100 entgegen.