Tödlicher Angriff: Frau stirbt nach Halsverletzung – Ex-Partner im Verdacht

Burgkirchen an der Alz - Am Mittwochabend soll ein 47-Jähriger im Landkreis Altötting seine 50-jährige Ex-Partnerin getötet haben. Spezialkräfte nahmen den Tatverdächtigen wenige Stunden später fest.

Die Polizei konnte den Verdächtigen (47) festnehmen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Gegen 20.50 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass auf dem Max-Planck-Platz in Burgkirchen an der Alz ein Mann eine Frau mit einem Messer angegriffen haben soll.

Wie die Behörde mitteilte, soll die Frau nach bisherigem Kenntnisstand mit einem gefährlichen Gegenstand tödlich am Hals verletzt worden sein.

Trotz sofortiger Reanimation verstarb die 50-jährige Deutsche noch am Tatort. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd sowie die Polizeiinspektion Burghausen begannen sofort mit den Ermittlungen und der Suche nach dem Täter.

Dabei verhärtete sich der Tatverdacht gegen den 47-jährigen italienischen Ex-Partner des Opfers. Der dringend Tatverdächtige wurde am frühen Donnerstagmorgen von Spezialeinsatzkräften in seiner Wohnung im Landkreis Altötting festgenommen.