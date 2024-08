Tödlicher Ehe-Streit: Zeugin erhält krassen Anruf und alarmiert sofort die Polizei

Eine Zeugin hatte die Polizei am späten Nachmittag nach Frechen-Bachem alarmiert. Dort stieß die Polizei auf die tote 35-Jährige. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung schilderten, hatte eine Zeugin die Beamten am gestrigen Montagnachmittag gegen 17 Uhr zu dem Haus der Eheleute in die Hubert-Prott-Straße im Frechener Ortsteil Bachem alarmiert.

Demnach war die Zeugin zuvor vom Beschuldigten selbst telefonisch über die Tat informiert worden.

Noch am selben Abend nahm die Polizei den 44-Jährigen vorläufig im Rhein-Erft-Kreis fest und richtete zudem eine Mordkommission ein, die umfangreiche Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen hat.