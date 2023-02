Tötung von Kazim T. (†56) : Ermittler nehmen auch seine Ex-Frau und Schwägerin fest!

Kazim T. (†56) wurde nach seiner Rückkehr aus der Türkei in seiner Wohnung in Moers erschossen. © Polizei NRW

Zwei weitere Haftbefehle sind am heutigen Donnerstagmorgen vollstreckt worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der geschiedenen Ehefrau und der Schwägerin werde der gemeinschaftliche Mord an Kazim T. vorgeworfen.

Sie seien auf ihrer gemeinsamen Arbeitsstätte festgenommen worden. Die Wohnung der 41-Jährigen sei durchsucht worden, um Beweismittel sicherzustellen.

Da die Ermittler weiterhin davon ausgehen, dass an der Vorbereitung der Tat und der Beseitigung des Leichnams noch weitere Personen beteiligt gewesen sind, haben Spezialeinheiten zeitgleich eine Wohnung in Wuppertal und in Dorsten durchsucht.

Die Tötung von Kazim T. sei Teil eines komplexen Tatgeschehens gewesen, erklären die Ermittler. Nach der Festnahme des Sohnes und dessen mutmaßlichen Komplizen hatte sich herausgestellt, dass Kazim T., der nach einer Türkei-Reise spurlos verschwunden war, in seiner Wohnung an der Homberger Straße in Moers erschossen wurde.