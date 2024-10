01.10.2024 11:21 805 Tötungsdelikt an junger Frau (†21): Geständiger 32-Jähriger jetzt in U-Haft!

Nach dem Tötungsdelikt an einer 21-jährigen Frau in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) wurde ein 32 Jahre alter dringend Tatverdächtiger nun in U-Haft genommen.

Von Maximilian Hölzel

Idar-Oberstein - Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an einer 21 Jahre alten Frau am vergangenen Samstagmorgen im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein wurde der 32-jährige dringend Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft genommen. An diesem steilen Abhang wurde die Tote (†21) am Samstagmorgen aufgefunden. Ob der mutmaßliche Täter (32) sie möglicherweise von der angrenzenden Brücke gestoßen hat, muss erst noch ermittelt werden. © HOSSER/Foto Hosser GmbH & Co. KG/dpa Wie bereits berichtet, verstrickte sich der 32-Jährige während seiner polizeilichen Vernehmung in Widersprüche und gestand schließlich die grausame Tat.

Im Anschluss beantragte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Bad Kreuznach Untersuchungshaft. Laut einer Pressemitteilung vom Dienstagmorgen entschied der Ermittlungsrichter noch am Montagnachmittag, einen Haftbefehl gegen den 32-Jährigen zu erlassen. Der Mann wurde daraufhin in eine JVA überführt. Die genauen Hintergründe der Tat sowie der Ablauf der Geschehnisse sind weiterhin Gegenstand intensiver kriminalpolizeiischer Ermittlungen. Der Leichnam der jungen Frau wurde am Samstag von einem Spaziergänger entdeckt, der zunächst eine hilflose Person meldete. Erst von den Einsatzkräften wurde später der Tod der 21-Jährigen festgestellt. Polizei sucht weiterhin nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung Nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung war klar, dass die Frau aufgrund von mehreren Verletzungen, die sie bei ihrem Auffinden aufwies, verstorben ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden weiterhin gebeten, sich bei der Kriminaldirektion Trier unter der Telefonnummer 0651/97792290 zu melden.

