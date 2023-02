Tötungsdelikt in Büdingen: Hat Mann (65) seine 63-jährige Ehefrau umgebracht?

Das Foto zeigt den Tatort: ein Wohnhaus in der Thiergartenstraße in Büdingen. Noch in der Nacht wurden dort Maßnahmen zur Spurensicherung durchgeführt. © 5VISION.NEWS

Der Tatort ist ein Wohnhaus in der Thiergartenstraße, wie die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft in Gießen am heutigen Dienstagmorgen gemeinsam mitteilten. Fotos zeigen, dass noch in der Nacht umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung in dem Gebäude durchgeführt wurden.

Nach ersten Ermittlungen soll es am Montagabend zunächst zu einem Streit zwischen den beiden Eheleuten gekommen sein. Dieser eskalierte anscheinend zu einer Gewalttat: Der 65-Jährige soll seiner Ehefrau "derart schwere Verletzungen zugefügt zu haben, dass die 63-Jährige noch vor Ort verstarb", wie ein Sprecher erklärte.

Noch in der Nacht zu Dienstag nahm die Polizei den 66-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft soll er im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

"Derzeit macht der Beschuldigte von seinem Schweigerecht Gebrauch", fügte der Sprecher noch hinzu.

Eine Obduktion des Leichnams der 63-jährigen Frau sei angeordnet worden. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.