Tötungsdelikt in Wiesbaden: Frauenleiche in Wohnhaus aufgefunden

In Wiesbaden-Klarenthal kam es am Samstag zu einem Tötungsdelikt: Eine 81-jährige Frau wurde tot aufgefunden, die Polizei geht von Mord oder Totschlag aus.

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Ist es Mord oder Totschlag? Nach dem Fund einer toten Frau in einem Wohnhaus in Wiesbaden geht die Polizei in Westhessen von einem sogenannten "Tötungsdelikt" aus - etwaige Zeugen sollen sich unbedingt bei den Ermittlern melden!

Spezialisten für Spurensicherung untersuchten den Fundort der Frauenleiche in Wiesbaden-Klarenthal. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa Die tote 81-Jährige wurde bereits am zurückliegenden Samstag in einem Einfamilienhaus in der Heinz-Ranly-Straße in Wiesbaden-Klarenthal entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und die Wiesbadener Kriminalpolizei am heutigen Montag gemeinsam mitteilten. Demnach waren eine Familienangehörige und eine Nachbarin der Toten gegen 16 Uhr auf den leblosen Körper der 81-Jährigen gestoßen. "Die verständigten Rettungskräfte stellten den Tod der Frau fest und alarmierten die Polizei", ergänzte ein Sprecher. Zwar wurden keine Details bekannt, doch die Umstände des Leichenfundes scheinen eindeutige Hinweise auf ein Gewaltverbrechen aufgewiesen zu haben. In jedem Fall wurde schon wenig später die Kriminalpolizei hinzugezogen. "Zudem kamen Spezialisten der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Westhessen zum Einsatz", fügte der Sprecher hinzu, ohne jedoch konkrete Ergebnisse dieser Untersuchungen zu nennen.

Tote Frau in Wiesbaden-Klarenthal aufgefunden: Polizei sucht Zeugen