29.03.2023 22:00 Tötungsdelikt in Wiesbaden: Männliche Leiche in Wohnung entdeckt

Leichenfund in Wiesbaden: Am heutigen Mittwoch wurde ein 53-jähriger Mann tot in einer Wohnung aufgefunden, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes: In einer Wohnung in Wiesbaden wurde am heutigen Mittwoch die Leiche eines 53-jährigen Mannes aufgefunden! In einer Wohnung in der Eschbornstraße in Wiesbaden wurde am Mittwoch die Leiche eines 53-jährigen Mannes gefunden - die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. © 5VISION.NEWS Gegen 12.30 Uhr sei den Einsatzkräften "eine leblose Person in einer Wohnung in der Eschbornstraße" gemeldet worden, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidium Westhessen am Mittwochabend. Rasch waren die Polizei und ein Arzt vor Ort, der Mediziner konnte aber nur noch den Tod feststellen. "Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 53-Jährigen aus Wiesbaden", setzte der Sprecher hinzu. Mord "Mord im Maisfeld" aufgeklärt: Ist ein Kindermörder der Täter in dem Cold-Case-Fall? Die Kriminalpolizei habe den Fall übernommen. Maßnahmen zur Spurensicherung in der Wohnung seien ebenso angeordnet worden wie eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche. Aktuell stufen die Wiesbadener Staatsanwaltschaft und die Polizei den Fall als Tötungsdelikt ein. Nähere Hintergründe des Leichenfundes sind noch nicht bekannt. Zum aktuellen Zeitpunkt könnten keine weiteren Auskünfte gegeben werden, hieß es. Maßnahmen zur Spurensicherung wurden ebenso angeordnet wie eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Verstorbenen. © 5VISION.NEWS Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS