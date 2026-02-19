Tötungsdelikt! Mann von Frau erstochen - Mordkommission ermittelt
Hamburg - Schock in der Hansestadt! Am Donnerstagvormittag wurde ein 35-Jähriger offenbar bei einer Auseinandersetzung mit einer 41-jährigen Ghanaerin lebensgefährlich verletzt und verstarb wenig später im Krankenhaus.
Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr im Wilhelmine-Hundert-Weg in Allermöhe, teilte die Polizei am Nachmittag mit.
Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei kam es in der Wohnung der Frau zu einer Auseinandersetzung zwischen ihr und dem 35-Jährigen.
Im Verlauf der Streitigkeit wurde der Mann von der 41-Jährigen schließlich lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Der 35-Jährige flüchtete daraufhin durch ein Fenster aus der Wohnung im ersten Obergeschoss und brach vor dem Haus zusammen.
Zeugen alarmierten Einsatzkräfte und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Daraufhin wurde der 35-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.
Die Frau wurde noch in ihrer Wohnung vorläufig festgenommen und dem Polizeikommissariat zugeführt. Die Ermittlungen laufen.
Erstmeldung vom 19. Februar 2026, um 14.45 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.04 Uhr.
Titelfoto: Lenthe-Medien