Tötungsdelikt! Mann von Frau erstochen - Mordkommission ermittelt

Hamburg - Schock in der Hansestadt ! Am Donnerstagvormittag wurde ein 35-Jähriger offenbar bei einer Auseinandersetzung mit einer 41-jährigen Ghanaerin lebensgefährlich verletzt und verstarb wenig später im Krankenhaus.

Am Donnerstagvormittag wurde ein Mann von einer Frau niedergestochen und starb wenig später im Krankenhaus. © Lenthe-Medien

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr im Wilhelmine-Hundert-Weg in Allermöhe, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei kam es in der Wohnung der Frau zu einer Auseinandersetzung zwischen ihr und dem 35-Jährigen.

Im Verlauf der Streitigkeit wurde der Mann von der 41-Jährigen schließlich lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Der 35-Jährige flüchtete daraufhin durch ein Fenster aus der Wohnung im ersten Obergeschoss und brach vor dem Haus zusammen.