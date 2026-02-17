Polizei findet Frauenleiche: 64-Jähriger festgenommen

Limburg an der Lahn/Dornburg - Nach einem Leichenfund ermittelt die Polizei in Westhessen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts - ein 64-jähriger Mann wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen!

Nach einem Leichenfund in Dornburg-Frickhofen dauern die Ermittlungen an: Ein 64-jähriger Mann gilt als dringend tatverdächtig. (Symbolbild) © Alexander Wittke/dpa

Am Montagabend wurde der Leichnam bei einem Wohnhaus in Dornburg-Frickhofen im Landkreis Limburg-Weilburg von Zeugen entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft Limburg und die Limburger Kriminalpolizei am Dienstagmorgen gemeinsam mitteilten.

Demnach rückten nach der Alarmierung umgehend Polizisten aus. Bei dem Gebäude "trafen sie auf den 64-jährigen Hausbewohner und fanden die Leiche einer Frau", wie ein Sprecher erklärte.

"Nach ersten Ermittlungen ist der 64-Jährige dringend verdächtig, für den Tod der Frau durch körperliche Gewalt verantwortlich zu sein", hieß es weiter.

Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Am Dienstag soll er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.