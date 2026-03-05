Tote Frau in Wohnung entdeckt: Stammt der Mörder aus der eigenen Familie?

Osterode - Bereits am 24. Februar entdeckten Einsatzkräfte der Polizei in Osterode ( Landkreis Göttingen ) eine tote Frau in ihrer Wohnung. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus. Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen.

Die Polizei hält den jüngeren Bruder der toten Frau für dringend tatverdächtig. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Eine spätere Obduktion der 58-Jährigen bestätigte den Verdacht: Die Frau ist durch Gewalteinwirkung verstorben, teilte die Polizeiinspektion Göttingen am Donnerstag mit.

Im Laufe weiterer Ermittlungen geriet der jüngere Bruder des Opfers immer weiter in den Mittelpunkt der Beamten. Der 54-Jährige ist inzwischen dringend verdächtig, seine Schwester getötet zu haben.

Beide sollen das Haus, in dem die Frau tot aufgefunden wurde, gemeinsam bewohnt haben.

Inzwischen wurde der Mann festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Jetzt sitzt er wegen des Verdachts des Totschlags in U-Haft.