War die Tat geplant? Mann wird bei Streit von Frau erstochen

Hamburg - Hatte sie alles geplant? Ein 35 Jahre alter Mann war bei einem Streit Mitte Februar im Hamburger Stadtteil Neuallermöhe durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Die 41-jährige Täterin wurde zunächst freigelassen, nun aber verhaftet. Seitdem sitzt sie in U-Haft.

Eine 41 Jahre alte Frau soll den Mord an ihrem Ex-Partner (†35) Mitte Februar in Hamburg geplant haben. © Lenthe-Medien

Das Ex-Paar war am 19. Februar aus ungeklärten Gründen in Streit geraten. Dabei hatte die 41-Jährige den Mann mit einem Messer zunächst lebensgefährlich verletzt. Das Opfer konnte sich noch aus einem Fenster retten, brach aber vor dem Haus zusammen.

Wenig später verstarb der Mann im Krankenhaus.

Die Tatverdächtige war unmittelbar festgenommen worden, wurde nach kurzer Zeit aber wieder freigelassen, da kein dringender Tatverdacht gegen sie vorlag.

Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, zeichnete sich im Laufe der Ermittlungen aber ein anderes Bild. Es konkretisierten sich die Hinweise, dass die Frau die Tat geplant hatte.