Toter (†27) und Verletzter (21) bei blutigem Streit in Nordhessen: Großfahndung nach Tätern

Calden - Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung im nordhessischen Calden (Kreis Kassel) ist ein 27-Jähriger getötet worden.

"Am Kaiserplatz" in Calden hatte es in der Nacht die tödliche Auseinandersetzung gegeben. © HessennewsTV

Er wies Stichverletzungen auf und starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts eines vorsätzlichen Tötungsdelikts.

Am Tatort "Am Kaiserplatz" in Calden wurde auch ein verletzter 21-Jähriger aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nach bisherigen Informationen nicht bestehen.

Bei einer sofort eingeleiteten Großfahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber wurden drei Personen in einem Auto gestoppt. Ob es sich bei ihnen um Beteiligte oder Zeugen der Tat handelt, konnte laut Polizei zunächst nicht geklärt werden.

"Auch die Hintergründe, die Anzahl der Beteiligten und der Ablauf der Tat sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der laufenden umfangreichen Ermittlungen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit.