01.07.2026 16:09 Tödliche Schüsse in Stade: Staatsanwaltschaft bestätigt Kindesverletzung

Ein Sorgerechtsstreit löste die Tat von Stade aus. Dem ging eine Behandlung der verletzten Tochter des Verdächtigen und eine anschließende Bedrohung voraus.

Von Britta Körber Stade/Hannover - Nachdem sechs Menschen in einer Jugendhilfeeinrichtung mit Mutter-Kind-Wohngruppen in Stade erschossen worden waren, führt die Staatsanwaltschaft Hannover nun ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der Bedrohung.

Die Markierungen auf dem Pflaster vor dem Gebäude einer Jugendeinrichtung deuten auf die schreckliche Tat hin. © Jörn Hüneke/dpa "Der Beschuldigte soll am 22. April im Zusammenhang mit der Behandlung seiner Tochter wegen eines Schütteltraumas gegenüber Ärzten der MHH aggressiv aufgetreten sein und ihnen verbal gedroht haben", teilte ein Sprecher der Behörde mit. Die Ermittlungen dauerten an. Eine von dem 45-Jährigen am 5. Mai an die Ärzte der Medizinischen Hochschule Hannover versandte Mail erfülle dagegen nicht den Tatbestand der Bedrohung. Das Verfahren wurde eingestellt, wie es weiter hieß. Im Sorgerechtsstreit um das dreimonatige Kind steht zudem noch eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Celle aus.

Beide Elternteile hatten Beschwerde eingelegt