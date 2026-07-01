Schüsse in Stade: Patentante nennt Tatverdächtigen "hilflosen Vater", Sorgerechtsentscheidung steht noch aus

Stade - Eine extra eingerichtete Mordkommission übernimmt die Ermittlungen zum Tatgeschehen mit sechs Todesopfern in Stade. Zudem sollen weiter Details zum Sorgerechtsstreit aufgetaucht sein. Wie es mit dem Kind des Tatverdächtigen weitergeht, ist noch offen.

Auch am Dienstag waren Spezialisten am Tatort, einem Gebäude einer Jugendeinrichtung, mit der Spurensicherung beschäftigt. © Jörn Hüneke/dpa

Die Polizei bittet Zeugen weiter um Fotos und Videos, die etwas zur Aufklärung der tödlichen Schüsse in der Jugendhilfeeinrichtung am Montag beitragen können. Unterdessen ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen.

Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle im Sorgerechtsstreit um das drei Monate alte Kind steht noch aus.

Beide Elternteile hätten Beschwerde gegen ein familiengerichtliches Eilverfahren vom Amtsgericht Neustadt am Rübenberge eingelegt, bestätigte eine Sprecherin des OLG. Nach der Schließung der betroffenen Mutter-Kind-Gruppe aufgrund der Schüsse sind die 34-Jährige und ihr Baby anderweitig untergebracht worden.

Zudem wurden weitere Hintergründe der Tat bekannt: Am Steuer des Fluchtwagens soll die mutmaßliche Patentante seines drei Monaten alten Kindes gesessen haben. Diese soll laut BILD drei Tage vor der Tat ein 20-seitiges Dokument an mehrere Medien verschickt haben - so auch an die "Hannoversche Allgemeine Zeitung".

In dem Schreiben soll es vor allem um den Sorgerechtsstreit gehen, den der mutmaßliche Täter und seine Frau mit den Behörden in der Region Hannover geführt haben sollen.

In dem Dokument soll die mutmaßliche Patentante den Tatverdächtigen als hilflosen Vater darstellen. Es soll eine Aufklärung über die Sicht der Dinge der Familie sein. Verifiziert seien die Aussagen der Dame allerdings nicht, die Darstellung auch nur einseitig.