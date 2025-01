Vater soll Tochter (†14) erstochen haben: Seine Erklärung macht sprachlos

Scarlett Vickers starb im Alter von 14 Jahren. Ist ihr Vater schuld an ihrem Tod? © Durham Constabulary

Am 5. Juli 2024 starb die gerade einmal 14-jährige Scarlett Vickers, nachdem ihr ein Messer in die Brust gerammt worden war.

Wie People berichtete, stand am Dienstag deswegen ihr Vater, Simon Vickers (50), vor einem Richter. Diesem gegenüber beteuerte der 50-Jährige jedoch, dass es sich hierbei um einen Unfall gehandelt habe.

Demnach habe er sich weder des Mordes noch des Totschlags schuldig gemacht.

Seine Erklärung für den tragischen Tod der Jugendlichen: Er und seine Tochter hätten in der Küche lediglich ein wenig herumgealbert, wobei "ihr Körper in Kontakt mit einem scharfen Messer gekommen sein muss", so Vickers' Anwalt.

Zuvor hatten Vickers und Scarletts Mutter, Sarah Hall, der Polizei gegenüber erzählt, dass die Familie während des Abendbrot-Machens aus Spaß gegenseitig mit Essen und Küchenutensilien um sich geworfen hätte.