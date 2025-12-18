"Unvorstellbarer Schmerz": Nach grausamem Doppelmord an Regisseur und seiner Frau - jetzt spricht die Familie
USA - Nur wenige Tage nach dem grausamen Doppelmord an US-Regisseur Rob Reiner (✝78) und seiner Ehefrau Michele Singer Reiner (✝68) hat sich die Familie zu Wort gemeldet.
Für Tochter Romy (28) und Sohn Jake (34) bedeutet der Verlust nicht nur, dass sie ihre Eltern verloren haben, sondern auch ihren Bruder - denn dieser steht im Verdacht, die Morde begangen zu haben."Worte können nicht einmal ansatzweise den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir jeden einzelnen Tag spüren. Der grausame und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand je erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde", heißt es in einer Stellungnahme der Geschwister, die TMZ vorliegt.
Zudem baten die beiden um Respekt und Privatsphäre und appellierten, Spekulationen mit Mitgefühl und Menschlichkeit zu begegnen.
Der Tatverdächtige Nick Reiner (32) wurde mittlerweile wegen zweifachen Mordes angeklagt. Außerdem wird ihm vorgeworfen, eine gefährliche und tödliche Waffe - laut dem Boulevardblatt ein Messer - eingesetzt zu haben.
Derzeit befindet sich 32-Jährige in einem Gefängnis unter Suizidbeobachtung. Sollte er verurteilt werden, drohen ihm lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe.
Am vergangenen Sonntag entdeckte Tochter Romy die Leichen ihrer Eltern in ihrem Haus im US-Bundesstaat Kalifornien. Demnach habe sie der Polizei kurz darauf gesagt, Nick gelte als gefährlich - nur wenige Stunden später wurde er festgenommen.
Titelfoto: Kevin Wolf/FR33460 AP/AP/dpa