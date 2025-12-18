"Unvorstellbarer Schmerz": Nach grausamem Doppelmord an Regisseur und seiner Frau - jetzt spricht die Familie

USA - Nur wenige Tage nach dem grausamen Doppelmord an US-Regisseur Rob Reiner (✝78) und seiner Ehefrau Michele Singer Reiner (✝68) hat sich die Familie zu Wort gemeldet.

Die Leichen von Rob Reiner (✝78) und seiner Ehefrau Michele Singer Reiner (✝68) wurden am Sonntag von ihrer Tochter gefunden. © Kevin Wolf/FR33460 AP/AP/dpa

Für Tochter Romy (28) und Sohn Jake (34) bedeutet der Verlust nicht nur, dass sie ihre Eltern verloren haben, sondern auch ihren Bruder - denn dieser steht im Verdacht, die Morde begangen zu haben.

"Worte können nicht einmal ansatzweise den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir jeden einzelnen Tag spüren. Der grausame und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand je erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde", heißt es in einer Stellungnahme der Geschwister, die TMZ vorliegt.

Zudem baten die beiden um Respekt und Privatsphäre und appellierten, Spekulationen mit Mitgefühl und Menschlichkeit zu begegnen.

Der Tatverdächtige Nick Reiner (32) wurde mittlerweile wegen zweifachen Mordes angeklagt. Außerdem wird ihm vorgeworfen, eine gefährliche und tödliche Waffe - laut dem Boulevardblatt ein Messer - eingesetzt zu haben.