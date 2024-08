Vater tötet dreijährige Tochter und entsorgt Leiche in Müllcontainer!

Die dreijährige Ellie Obi Lorenzo wurde von ihrem Vater ermordet. © Screenshot/Facebook/Fremont Police Department

Die Leiche der kleinen Ellie Obi Lorenzo (†3) wurde von einem Angestellten im Verarbeitungsbereich einer Recyclinganlage in San José gefunden, nachdem sie zuletzt lebend mit ihrem Vater Jared Lorenzo gesehen worden war.

The Mirror berichtet, dass die Mutter, Crystal und der Vater zuvor in einen Sorgerechtsstreit verwickelt waren.

Lorenzo hatte Ellie von ihrer Mutter abgeholt und in seine Wohnung gebracht, wo er sie tötete und ihre Leiche in einer Mülltonne versteckte, so die Polizei von San José.

Dann verließ er seine Wohnung um 6 Uhr morgens "und fuhr in die Stadt San José, wo er Ellies Leiche aus dem Kofferraum seines Autos nahm und sie in einen Müllcontainer warf", so die Polizei.