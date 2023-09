Verstümmelte Kinderleiche in Brunnen: Neue Hinweise nach 45 Jahren?

Ein Polizeibeamter hält das neue Plakat zum Zeugenaufruf im Mordfall Christa Mirthes. © Armin Weigel/dpa

Die Kriminalpolizei in der Oberpfalz bittet mögliche Zeugen, sich nun doch noch zu melden. Am Donnerstag hingen Beamte in Schwandorf Plakate auf, die an den Fall erinnern.

Am 16. Juni 1978 hatten dort spielende Kinder in einem Brunnenschacht die verstümmelte Leiche der 15-jährigen Christa Mirthes gefunden.

Bis heute ist der Täter unbekannt. Aber: Mittels neuer Technik ist es nach Polizeiangaben gelungen, bei der Untersuchung der Asservate von damals eine bislang unentdeckte DNA-Spur sicherzustellen. Die Beamten schließen nicht aus, dass diese von dem Täter stammen könnte.

Zu Jahresbeginn hatte sich eine Ermittlergruppe den Fall erneut vorgenommen. Zahlreiche Zeugen wurden nochmals angehört.