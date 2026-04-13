Versuchter Mord? Mann mehrere Meter in die Tiefe gestoßen und schwer verletzt

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Am Bahnhof Fulda wurde am Freitag ein Mann mehrere Meter in die Tiefe gestoßen und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Mord.

Von Florian Gürtler

Fulda - Ein 43-jähriger Mann wurde "von einem Brüstungsgeländer mehrere Meter in die Tiefe gestoßen" - die Polizei in Fulda ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mords gegen einen ein 28 Jahre alten Verdächtigen.

Ein Mann stürzte am Bahnhof Fulda mehrere Meter in die Tiefe: Der Rettungsdienst war rasch vor Ort und brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. War es versuchter Mord? (Symbolbild)
Ein Mann stürzte am Bahnhof Fulda mehrere Meter in die Tiefe: Der Rettungsdienst war rasch vor Ort und brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. War es versuchter Mord? (Symbolbild)  © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag am Fuldaer Bahnhof, wie das Polizeipräsidium Osthessen und die Staatsanwaltschaft Fulda am Montag gemeinsam mitteilten.

Der 43-Jährige stürzte demnach gegen 17 Uhr aus mehreren Metern Höhe auf eine Straße, er erlitt schwere Verletzungen.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Mann, der im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde. "Sein Gesundheitszustand ist nach momentanen Erkenntnissen stabil", betonte ein Sprecher.

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Kurz nach dem Sturz des 43-Jährigen nahm die Polizei auf dem Bahnhofsgelände den 28-Jährigen als mutmaßlichen Täter fest. Der Mann ließ sich widerstandslos abführen.

Gewalttat am Bahnhof Fulda: Polizei sucht Zeugen

Am Samstag wurde der junge Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter am Fuldaer Amtsgericht vorgeführt. "Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mords" hieß es weiter.

Zu den Hintergründen der Gewalttat am Bahnhof Fulda liegen noch keine Erkenntnisse vor. Auch die Frage, in welchem Verhältnis der Verdächtige und das Opfer zueinander stehen, ist noch ungeklärt.

Zeugen der Tat sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06611050 bei der Polizeistation Fulda melden.

Titelfoto: Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa

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