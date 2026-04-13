Versuchter Mord? Mann mehrere Meter in die Tiefe gestoßen und schwer verletzt
Fulda - Ein 43-jähriger Mann wurde "von einem Brüstungsgeländer mehrere Meter in die Tiefe gestoßen" - die Polizei in Fulda ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mords gegen einen ein 28 Jahre alten Verdächtigen.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag am Fuldaer Bahnhof, wie das Polizeipräsidium Osthessen und die Staatsanwaltschaft Fulda am Montag gemeinsam mitteilten.
Der 43-Jährige stürzte demnach gegen 17 Uhr aus mehreren Metern Höhe auf eine Straße, er erlitt schwere Verletzungen.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Mann, der im Anschluss in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht wurde. "Sein Gesundheitszustand ist nach momentanen Erkenntnissen stabil", betonte ein Sprecher.
Kurz nach dem Sturz des 43-Jährigen nahm die Polizei auf dem Bahnhofsgelände den 28-Jährigen als mutmaßlichen Täter fest. Der Mann ließ sich widerstandslos abführen.
Gewalttat am Bahnhof Fulda: Polizei sucht Zeugen
Am Samstag wurde der junge Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter am Fuldaer Amtsgericht vorgeführt. "Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mords" hieß es weiter.
Zu den Hintergründen der Gewalttat am Bahnhof Fulda liegen noch keine Erkenntnisse vor. Auch die Frage, in welchem Verhältnis der Verdächtige und das Opfer zueinander stehen, ist noch ungeklärt.
Zeugen der Tat sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06611050 bei der Polizeistation Fulda melden.
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