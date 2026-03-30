Versuchtes Tötungsdelikt auf Psychiatrie-Parkplatz? 36-Jähriger jetzt in U-Haft

Schlüchtern - Nachdem ein 36-Jähriger am Samstag eine Frau auf dem Parkplatz vor der Psychiatrie der Main-Kinzig-Kliniken in Schlüchtern ( Südosthessen ) angegriffen haben soll, befindet sich der Mann nun in Untersuchungshaft.

Die Spurensicherung sowie Ermittler der Kripo Hanau waren unmittelbar nach der Tat an den Main-Kinzig-Kliniken im Einsatz. © 5VISION.NEWS

Der Mann wird verdächtigt, die 59 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben.

Am Sonntag wurde er den Polizeiangaben zufolge einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Polizisten hatten den 36-Jährigen am Samstag noch am Tatort festgenommen und Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet, wie es weiter hieß.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten mitgeteilte, dass der Mann und die Frau miteinander verwandt seien.