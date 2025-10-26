Vergewaltigt und gefoltert: Mädchen (†12) brutal von Studentin getötet

Paris (Frankreich) - Eine 27-Jährige vergewaltigte, folterte und ermordete ein 12-jähriges Mädchen in Frankreich - nun ist sie verurteilt worden.

Lola Divet (†12, l.) wurde von der 27-jährigen Algerierin Dahbia Benkired brutal getötet. © Bildmontage: X/Screenshot/venom1s

Der grausame Mord an der zwölfjährigen Lola Divet hat Frankreich tief erschüttert.

Wie die französische Tageszeitung Le Monde berichtet, wurde die Algerierin Dahbia Benkired am Freitag zu lebenslanger Haft verurteilt ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung.

Am 14. Juli 2022 entführte Benkired, deren Studentenvisum abgelaufen war und die sich damit illegal im Land aufhielt, das Mädchen in ihrem Wohnhaus im 19. Pariser Stadtbezirk.

Ermittlungen zufolge missbrauchte sie Lola, klebte ihr den Mund zu und nahm ihr so die Luft zum Atmen. Anschließend schnitt sie ihr mit einem Teppichmesser und einer Schere die Kehle durch - offenbar alles aus "Lust und Befriedigung sexueller Triebe", wie es in der Anklageschrift heißt.

Das Mädchen wurde später in einem Koffer in der Lobby des Gebäudes gefunden, in dem ihre Eltern als Hausmeister arbeiteten.

Die 27-Jährige gestand schließlich die Tat, entschuldigte sich für ihre Handlungen und nahm das Urteil regungslos entgegen. Lolas Angehörige hingegen brachen während der Urteilsverkündung in Tränen aus.