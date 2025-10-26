Makabre Ablenkung: Rentner ermordet Paar und geht mit Kindern zu McDonald's
East Sussex (Großbritannien) - Ein 67-Jähriger tötete ein Paar in Großbritannien und brachte dann dessen Kinder zu McDonald's.
Wie die Polizei von Sussex berichtet, wurde Derek Martin am Freitag für schuldig befunden, nachdem er am 9. Juni 2023 Chloe Bashford (†30) und ihren Ehemann Josh (†33) in deren Haus in East Sussex getötet hatte.
Der Mord soll offenbar aus einem Streit um Geld entstanden sein, während Derek gerade die Fenster des Paares putzte. Er kannte die Familie, da er zuvor mit Chloes Mutter zusammen gewesen war.
Demnach schlug der 67-Jährige zunächst Chloe mit einem Hammer auf den Kopf und erstach sie anschließend. Ihr Mann, der zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, kam kurz darauf zurück und sah den 67-Jährigen mit einem Messer in der Hand.
Er rannte daraufhin die Treppe hinauf, wurde jedoch von dem Rentner eingeholt, der mehrfach auf Josh einstach und ihn schließlich erwürgte.
Derek ging mit den Kindern zu McDonald's
Nach der Tat zog sich der 67-Jährige um, entfernte alle Türklinken im Haus, um zu verhindern, dass die Kinder von Chloe und Josh die Leichen sehen, und holte sie anschließend von der Schule ab.
Er brachte die Kinder zu McDonald's, um sie abzulenken, und erklärte ihnen, dass ihre Eltern Streit gehabt hätten. Videoaufnahmen dokumentieren diesen Ausflug.
Anschließend begleitete er die Kinder zu ihrer Großmutter, kaufte sich Bier und trank es an einer Strandpromenade. Später suchte er die Polizeistation in Brighton auf und gestand den Beamten: "Ich habe zwei Menschen getötet." Er gab außerdem an, wo die Leichen zu finden seien.
Die leblosen Körper von Chloe und Josh wurden schließlich von der Polizei entdeckt und geborgen. Derek wurde verhaftet und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er beteuerte jedoch, dass die Tat auf eine depressive Störung zurückzuführen sei, die ihm jedoch nicht nachgewiesen werden konnte.
Das Urteil soll am 6. November verkündet werden.
