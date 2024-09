Er sammelte ihre Unterwäsche und stalkte sie über Monate: Mann bringt eigene Tochter um

Doch was trieb den Mann dazu, eine derartig schreckliche Tat an seinem eigenen Fleisch und Blut auszuüben?

Sein Opfer: Seine 25-jährige Tochter, die am 1. August tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden wurde. Sie war erwürgt worden, lag in ihrem Bett, ihre Decke war ihr bis zum Hals gezogen worden.

Inwiefern Marbella Martinez (†25) von der Obsession ihres Vaters wusste, ist unklar. © Facebook/Screenshot/Salt Lake County Sheriff's Office

So habe er sie monatelang gestalkt, habe ihre Unterwäsche in einer Tüte in seinem Zimmer gehortet und zuletzt sogar einen Peilsender an ihrem Auto befestigt.

Diesen habe er am 29. Juli dieses Jahres, wenige Tage vor dem brutalen Mord, dazu benutzt, Martinez während eines Dates mit einer romantischen Bekanntschaft zu folgen.

Anschließend habe sie zwar in einem Hotel geschlafen, sei am Nachmittag des 31. Juli jedoch wieder nach Hause gekommen. Nur einen Tag später war sie tot. Was genau in den letzten Stunden ihres Lebens passiert ist, ist derzeit Teil der Ermittlungen.

Fest steht: Kurz nach der schrecklichen Tat schrieb Martinez-Ayala noch eine SMS an seinen Bruder, in der er von einer "unverzeihlichen Sünde" sprach, die er begangen habe. Anschließend flüchtete er aus den USA, konnte jedoch dank der Aufnahmen einer Überwachungskamera ausfindig gemacht werden.

Nun wird er sich schon bald vor Gericht verantworten müssen.