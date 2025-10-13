Wahn nach Sex: Angeklagter sticht mehr als 70-mal auf Opfer (†36) ein

Weil er geglaubt haben soll, ein Mann könne nach dem Sex seine Gedanken lesen, soll ein 50-Jähriger im Wahn zum Messer gegriffen haben.

Von Aleksandra Bakmaz Konstanz - Mit 72 Messerstichen soll ein 50-Jähriger einen Freund getötet haben - aus einem Wahn heraus, er könne seine Gedanken lesen.



Der Angeklagte (50) äußerte sich bereits vor Gericht. © Aleksandra Bakmaz/dpa Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jordanier vor dem Landgericht Konstanz Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Weil die Behörde wegen einer psychischen Erkrankung von Schuldunfähigkeit ausgeht, geht es in dem Verfahren um eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. Laut Ermittlern war der Beschuldigte fest davon überzeugt, das Opfer könne seine Gedanken lesen, nachdem die beiden in den vergangenen Jahren mehrmals Oralverkehr gehabt hatten. Der Mann soll geglaubt haben, der Bekannte habe sein Sperma aufgenommen - und damit die Fähigkeit erlangt, seine Gedanken zu lesen.

Ekel soll ursprünglichen Tatplan verhindert haben

Um "wieder über seine Gedanken verfügen" zu können, habe der 50-Jährige beschlossen, dessen Leber herauszuschneiden und zu essen. Laut Staatsanwaltschaft soll er Ende Januar dieses Jahres in die Wohnung des Freundes gegangen sein und nach gemeinsamem Drogenkonsum schließlich zu einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser gegriffen haben. Mit wuchtigen Stichen in Hals und Rumpf soll er den 36-Jährigen getötet haben. Anschließend soll der 50-Jährige versucht haben, den Körper aufzuschneiden, um die Leber zu entnehmen. Aus Ekel habe er jedoch von seinem Plan abgelassen, so die Staatsanwältin.

Beschuldigter gesteht vor Gericht