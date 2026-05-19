War es Mord? Sohn von Mango-Gründer festgenommen

Barcelona - Der Sohn vom verstorbenen Mango-Gründer Isak Andic (†71) wurde festgenommen. Jonathan Andic (45) steht anderthalb Jahre nach dem Tod des Milliardärs unter Mordverdacht. Seine Familie hofft, dass die Ermittlungen seine Unschuld beweisen.

Jonathan Andic (45) bei der Beerdigung seines Vaters im Jahr 2024. Er steht jetzt unter Mordverdacht. © IMAGO / Anadolu Agency

Eigentlich wurde der Tod des Gründers des weltweit erfolgreichen spanischen Modekonzerns Mango am 14. Dezember 2024 als tragischer Bergunfall betrachtet. Nun steht laut der spanischen Zeitung "La Vanguardia" der Sohn von Isak Andic unter Mordverdacht. Der 45-Jährige wurde am Dienstag in seiner Wohnung festgenommen, berichtet "El País".

Noch heute soll der Verdächtige einem Untersuchungsrichter in Barcelona vorgeführt werden.

Er habe als Zeuge widersprüchliche Aussagen gemacht. Diese hätten sich mit den Erkenntnissen der Spurensicherung von vor Ort nicht gedeckt.

Vater und Sohn waren damals zu zweit auf der Wanderung bei Barcelona unterwegs gewesen, als der milliardenschwere Unternehmer mittags plötzlich in den Salpeterhöhlen von Collbató ausgerutscht und rund 150 Meter in die Tiefe gefallen war.

Dass der Mango-Gründer, der als begeisterter Bergsteiger und Wanderer galt, ohne Fremdeinwirkung am Berg zu Tode kam, wird seit einiger Zeit bezweifelt. Man verdächtigt Jonathan, beim Sturz seines Vaters nachgeholfen zu haben. Zudem soll er die Absturzstelle einige Tage zuvor angeblich ausgekundschaftet haben. Er selbst beteuerte stets seine Unschuld und sprach von einem Unfalltod.

Bereits im September hatte eine Untersuchungsrichterin offizielle Ermittlungen eingeleitet.