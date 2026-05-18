Attacke mit Baseballschläger und Messer: Versuchter Mord?
Marburg - Ein 32-jähriger Mann wurde erst mit einem Baseballschläger und dann mit einem Messer attackiert! Die Polizei in Mittelhessen ermittelte gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mords.
Der Angriff erfolgte bereits am zurückliegenden Mittwoch in Marburg, wie die Staatsanwaltschaft der Stadt und das Polizeipräsidium Mittelhessen am Montag gemeinsam mitteilten.
Demnach soll der Verdächtige gegen 16.45 Uhr einen 32 Jahre altes Familienmitglied aus noch unbekannter Ursache angegriffen "und zunächst mehrfach mit einem Baseballschläger auf das Opfer eingeschlagen haben", wie ein Sprecher erklärte.
Im Anschluss soll der Täter den 32-Jährigen "mit einem Messer angegriffen haben, um ihn zu töten", hieß es weiter.
Das Opfer wurde durch die Schläge mit dem Baseballschläger verletzt, konnte den Messerstichen aber erfolgreich ausweichen. Seine erlittenen Verwundungen waren insgesamt nicht lebensbedrohlich.
Versuchter Mord in Marburg? 21-Jähriger in U-Haft
Am darauffolgenden Tag konnte die Polizei den 21-Jährigen festnehmen. In der Folge wurde der Verdächtige am Freitag einer Haftrichterin am Amtsgericht Marburg vorgeführt.
Diese erließ wegen des Verdachts des versuchten Mords einen Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Man, der im Anschluss in ein Gefängnis gebracht wurde.
"Die umfangreichen Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an", ergänzte der Sprecher abschließend.
Titelfoto: Alexander Wittke/dpa