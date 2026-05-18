Attacke mit Baseballschläger und Messer: Versuchter Mord?

Marburg - Ein 32-jähriger Mann wurde erst mit einem Baseballschläger und dann mit einem Messer attackiert! Die Polizei in Mittelhessen ermittelte gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mords .

Nach einer Attacke in Marburg steht der Verdacht des versuchten Mords im Raum: Die Polizei ermittelt mit Hochdruck. (Symbolbild) © Alexander Wittke/dpa

Der Angriff erfolgte bereits am zurückliegenden Mittwoch in Marburg, wie die Staatsanwaltschaft der Stadt und das Polizeipräsidium Mittelhessen am Montag gemeinsam mitteilten.

Demnach soll der Verdächtige gegen 16.45 Uhr einen 32 Jahre altes Familienmitglied aus noch unbekannter Ursache angegriffen "und zunächst mehrfach mit einem Baseballschläger auf das Opfer eingeschlagen haben", wie ein Sprecher erklärte.

Im Anschluss soll der Täter den 32-Jährigen "mit einem Messer angegriffen haben, um ihn zu töten", hieß es weiter.

Das Opfer wurde durch die Schläge mit dem Baseballschläger verletzt, konnte den Messerstichen aber erfolgreich ausweichen. Seine erlittenen Verwundungen waren insgesamt nicht lebensbedrohlich.