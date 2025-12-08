Wegen Tüte mit Pfandflaschen? Mann bei Messerangriff schwer verletzt

Frankfurt am Main - Ein 31-jähriger Mann sammelte im Frankfurter Ostpark Pfandflaschen ein. Dabei wurde er zum Opfer eines brutalen Überfalls ! Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts "in Verbindungen mit einem schweren Raub".

Messerattacke im Frankfurter Ostpark: Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten einen schwer verletzten Mann und brachten ihn in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Die blutige Attacke ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Montag mitteilte.

Demnach war der 31-Jährige gegen 14 Uhr in dem Park im Stadtteil Ostend unterwegs. Er hatte eine Tüte bei sich, in welcher sich zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere leere Flaschen befanden.

Eine unbekannte Person mit unbestimmter Geschlechtsidentität trat an den Flaschensammler heran, zog völlig unvermittelt ein Messer und griff an!

Der 31-Jährige erlitt eine "Schnittverletzung im Bereich des Kiefers", wie ein Sprecher erklärte. Im Anschluss ergriff die Täterin oder der Täter die Tüte mit den Pfandflaschen und rannte davon.