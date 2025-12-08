Wegen Tüte mit Pfandflaschen? Mann bei Messerangriff schwer verletzt
Frankfurt am Main - Ein 31-jähriger Mann sammelte im Frankfurter Ostpark Pfandflaschen ein. Dabei wurde er zum Opfer eines brutalen Überfalls! Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts "in Verbindungen mit einem schweren Raub".
Die blutige Attacke ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Montag mitteilte.
Demnach war der 31-Jährige gegen 14 Uhr in dem Park im Stadtteil Ostend unterwegs. Er hatte eine Tüte bei sich, in welcher sich zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere leere Flaschen befanden.
Eine unbekannte Person mit unbestimmter Geschlechtsidentität trat an den Flaschensammler heran, zog völlig unvermittelt ein Messer und griff an!
Der 31-Jährige erlitt eine "Schnittverletzung im Bereich des Kiefers", wie ein Sprecher erklärte. Im Anschluss ergriff die Täterin oder der Täter die Tüte mit den Pfandflaschen und rannte davon.
Messerattacke im Frankfurter Ostpark: Polizei sucht dringend Zeugen
Der Mann ging stark blutend zu Boden. Zeugen lösten Alarm aus und riefen den Rettungsdienst herbei. Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort, versorgten den 31-Jährigen und brachten ihn in ein nahe liegendes Krankenhaus. "Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr", hieß es weiter.
Währenddessen leitete die Polizei eine intensive Fahndung nach der Täterin oder dem Täter ein, jedoch zunächst ohne Erfolg. Die Suche dauert weiter an.
Zu der Angreiferin beziehungsweise zu dem Angreifer liegt diese Beschreibung vor:
- circa 1,60 Meter groß
- etwa 35 Jahre alt
- von schlanker Statur
- Mütze
- Pullover mit weißer Kapuze
- schwarze Hose
Zeugen, welche die Messerattacke im Frankfurter Ostpark beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täterin oder des Täters geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975551199 bei der Polizei in Frankfurt melden.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa