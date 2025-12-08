Jugendliche töten 33-Jährigen in Magdeburg: Ermittlungen eingestellt

Magdeburg - Im Fall eines 33 Jahre alten Mannes, der vor rund eineinhalb Jahren in Magdeburg nach einer Prügelattacke durch Jugendliche gestorben ist , sind die Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige eingestellt worden.

Das Opfer konnte noch mit lebensbedrohlichen Verletzungen die Polizei verständigen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Bei mehreren Erwachsenen und zwei Jugendlichen habe es keinen hinreichenden Tatverdacht gegeben, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit.

Ein Verfahren gegen einen jugendlichen Täter sei noch offen, aber an die Staatsanwaltschaft Stendal abgegeben worden, da der Jugendliche inzwischen dort lebe.

Im Mai 2024 kam es in der Nacht nach Christi Himmelfahrt im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt zu einem Angriff durch eine Gruppe Jugendliche.

Die Gruppe prügelte auf den 33 Jahre alten Mann und einen Begleiter ein.